Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rangendingen) Mainacht: Buddha gestohlen - Zeugen gesucht

Rangendingen (ots)

In der Nacht zum 1. Mai haben unbekannte Täter in der Siedlung eine Buddha-Statue mitgenommen. Die Figur stand auf dem Grundstück eines Doppelhauses. Davon ausgehend, dass es sich um einen Maischerz handelt, suchten die Betroffenen erst einmal in der Umgebung nach der Statue. Nachdem die Suche bisher erfolglos blieb und keine Rückgabe erfolgte, hat der Besitzer Diebstahlsanzeige erstattet. Das Polizeirevier Hechingen ermittelt in der Sache. Es werden Zeugen gesucht, die sich unter der Rufnummer 07471 9880 0 jederzeit bei der Polizei melden können.

