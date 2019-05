Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Mit Auto gegen Hauswände und Straßenlaterne - Polizei stellt Alkoholbeeinflussung beim Fahrer fest

Tuttlingen (ots)

Gegen eine Straßenlaterne und die Wände von zwei nebeneinander liegenden Häusern ist am Sonntagabend ein Autofahrer in der Schützenstraße gefahren. Der 47-jährige Mann kam mit voll besetztem Auto aus der Katharinenstraße und bog in die Schützenstraße ein. Beim Abbiegen "flog er aus der Kurve" und streifte die beiden Häuser, bevor er gegen die Laterne stieß. Alle fünf Insassen des Autos, die im Alter zwischen 47 und 14 Jahren waren, blieben unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Fahrer betrunken war. Neben seinem Blut im Krankenhaus musste der Fahrer auch seinen Führerschein abgeben. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden an der Laterne und dem Auto auf 20.000 Euro. Der Ford war nicht mehr fahrtauglich und wurde abgeschleppt. Wie hoch der Schaden an den angefahrenen Gebäuden ist, kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden. Neben der Begleichung des verursachten Schadens muss der Mann mit einer Strafanzeige rechnen.

