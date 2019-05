Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Freudenstadt, Wittlensweiler) Sachbeschädigung - Zeugen gesucht

Freudenstadt (ots)

Ein bislang unbekannter Täter schlug in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Maienstraße einem so genannten "Streetbuddy" aus Kunststoff (Warnmännchen wegen spielenden Kindern) den Kopf ab. In der Vergangenheit war eine derartige Figur auch schon entwendet worden. Zeugen der Tat werden gebeten sich bei der Polizei Freudenstadt, Tel. 07441/536-0, zu melden.

