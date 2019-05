Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Auto angefahren - Fahrer unter Alkoholeinwirkung

Tuttlingen (ots)

Beträchtlicher Schaden an zwei Autos ist das Ergebnis eines Unfalls vom Sonntagabend in der Neuhauser Straße. Ein 45-jähriger Mann fuhr mit seinem Ford gegen einen am Straßenrand abgestellten Nissan. Der Schaden an den beiden Autos wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Bei der Unfallaufnahme der Polizei stellte sich heraus, dass der Fahrer alkoholisiert war. Eine Blutentnahme und die Abgabe seines Führerscheins waren die Konsequenzen für den 45-Jährigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell