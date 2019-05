Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil-Neukirch) In Fachhandel eingebrochen

Rottweil-Neukirch (ots)

In der Nacht zum Sonntag stieg ein Einbrecher in einen Fachhandel in der Eferenstraße ein und versuchte Bargeld zu stehlen. Der Täter hebelte hierzu eine Tür auf und machte sich am Tresor der Firma zu schaffen. Den Panzerschrank zu knacken gelang dem Dieb nicht. Wie hoch der durch den Einbruch entstandene Schaden ist wird derzeit geprüft.

