Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Deißlingen, BAB 81) Mit zu hoher Geschwindigkeit in die Kurve: 10.000 Euro Sachschaden

Deißlingen (ots)

Am Samstag hat ein 21- jähriger gegen 11.50 Uhr beim Einfahren in die Autobahn auf Höhe von Deißlingen die Kurve der Autobahnauffahrt nicht gekriegt. Der 21- Jährige wollte von Deißlingen her kommend auf die Autobahn 81, in Fahrtrichtung Stuttgart, einfahren. Hier fuhr er mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit mit dem Mercedes in den Kurvenbereich ein, so dass der CLS geradeaus weiterfuhr und daraufhin neben der Fahrbahn in einem Busch landete. Hierbei entstand an dem Mercedes ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

