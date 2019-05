Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) In Modelleisenbahnfachgeschäft eingebrochen

Tuttlingen (ots)

Mit einem nicht bekannten Hebelwerkzeug sind unbekannte Täter in der Nacht zum Samstag in ein Modelleisenbahnfachgeschäft in der Oberamteistraße eingebrochen. Die Unbekannten brachen die Glastüre des Geschäfts auf und durchwühlten den Schaufensterbereich und die Räume. Hier entwendeten die Täter eine 24 Karat vergoldete Märklin Ce 6/8 Elektromotive, auch als Krokoldil bezeichnet, im Wert von etwa 1000 Euro. Weiterhin beschädigten die Unbekannten einen Aktenkoffer. Zeugenhinweise bitte an das Polizeirevier Tuttlingen (Tel.: 07461 941-0).

