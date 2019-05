Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Hattingen) In Garagen und Grillhütte der Sportanlagen eingebrochen: Zeugen?

Hattingen (ots)

Unbekannte Täter sind in eine Grillhütte und in zwei Garagen der Sportanlage Alte Graben in der Hauptstraße eingebrochen. Dies wurde am Samstag, gegen 12.20 Uhr festgestellt. Mit einem unbekannten Gegenstand hebelten die Gauner die Türe einer Grillhütte auf, aus der jedoch nichts entwendet wurde. Daraufhin begaben sich die Unbekannten an die dahinterliegenden Garagen und entwendeten hieraus zwei olivgüne, 5-Liter Dieselkanister und zwei Markenfahrräder. Weiterhin nahmen die Diebe einen Ballsack mit 9 Bällen, sowie rund 40 Markierungskegel mit. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Hinweise zu der Tat oder den Tätern bitte an den Polizeiposten Immendingen unter der Rufnummer 07462 9464-0.

Rückfragen bitte an:



Nina Furic

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-117

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell