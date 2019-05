Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Nach Auffahrunfall in der Stuttgarter Straße kommt Autofahrerin vorsorglich ins Krankenhaus

Tuttlingen (ots)

Am Samstag ist eine 23- jährige VW-Fahrerin in der Stuttgarter Straße gegen 17 Uhr in das Heck eines vor ihr verkehrsbedingt haltenden BMW gefahren. Der 57- jährige BMW-Fahrer musste zuvor aufgrund eines abbiegenden Fahrzeugs seinen Wagen abbremsen. Die dahinter fahrende Polo- Fahrerin bemerkte den bremsenden 5- er BMW zu spät und fuhr daraufhin in das Heck des Wagens. Durch die Wucht des Aufpralls lösten die Airbags im Polo aus, weshalb die 23-Jährige zur Abklärung von eventuellen Verletzungen mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Tuttlingen gebracht. An den beiden Autos entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

