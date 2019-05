Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Emmingen- Liptingen) Beim Abbiegen vorfahrtsberechtigtes Fahrzeug übersehen

Emmingen- Liptingen (ots)

Am Samstag hat eine 19- jährige Polo-Fahrerin an der Kreuzung der Kirchstraße mit der Donaustraße einen vorfahrtsberechtigten VW- Transporter übersehen. Die 19- Jährige wollte um kurz nach 14 Uhr von der Kirchstraße nach links in die Donaustraße abbiegen. Hierbei übersah sie einen 35- Jährigen, der zu diesem Zeitpunkt von der Liptinger Straße her kommend auf der Donaustraße mit einem VW-Transporter in Fahrtrichtung Engen unterwegs war und prallte gegen das Fahrzeug. Hierbei entstand an den beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

