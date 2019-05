Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Mahlstetten, K 5900) Reh ausgewichen und gegen Baum geprallt

Mahlstetten (ots)

Am Samstagmorgen ist ein 45- jähriger VW- Fahrer gegen 5.20 Uhr auf der Kreisstraße 5900 mit seinem Auto, nachdem er einem Reh ausweichen musste, gegen einen Baum geprallt. Der 45-jährige befuhr die Kreisstraße von Böttingen in Fahrtrichtung Mahlstetten. Als aufeinmal ein Reh auf die Fahrbahn lief, wollte er dem Tier mit seinem Fahrzeug ausweichen. Der VW kam nach links von der Fahrbahn ab, prallte dort gegen einen Baum und wurde daraufhin wieder zurück auf die Fahrbahn geschleudert. An dem Polo entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 16.000 Euro. Der 45- jährige Fahrer blieb unverletzt.

