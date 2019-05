Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schramberg - Sulgen, Dunningen, B462) Auf schneeglatter Fahrbahn Unfall verursacht - eine Verletzte und 10.000 Euro Sachschaden

Schramberg - Sulgen (ots)

Am Samstag hat eine 50-jährige VW-Fahrerin gegen 14.15 Uhr auf der glatten Fahrbahn der Bundesstraße 462, zwischen Sulgen und Dunningen, einen Verkehrsunfall verursacht. Die Fahrerein des VW-Passats befuhr die B 462, von Sulgen in Fahrtrichtung Dunningen. Aufgrund des starken Schneetreibens sah die VW- Fahrerin die sich vor ihr stauenden Fahreuge auf einer langen Geraden zu spät. Auf der glatten Fahrbahn konnte die 50- Jährige ihren Wagen nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr zunächst in das Heck eines davor langsam fahrenden Seats. Daraufhin lenkte die 50-Jährige den VW auf nach links um weiteren Schaden zu vermeiden. Hier kam es zum Frontalzusammenstoß mit einementgegenkommenden Audi. Bei dem Zusammenstoß erlitt die VW- Fahrerin leichte Verletzungen. Sie kam mit einem Rettungswagen in die Helios- Klinik nach Rottweil. Die anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. An den drei Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10.000 Euro. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

