Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Waldmössingen) Unfallfucht in der Vorstadtstaße: Polizei sucht nach Zeugen

Waldmössingen (ots)

Nach einer Unfallflucht im Zeitraum von Freitag, gegen 21 Uhr, bis Samstag, gegen 18.30 Uhr in der Vorstadtstraße werden Zeugen gesucht. Ein dort geparkter Audi A5 wurde in diesem Zeitpunkt von einem bislang unbekannnten Fahrzeug im Bereich des hinteren, linken Kotflügels beschädigt. An dem Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Hinweise zu der Unfallflucht bitte an das Polizeirevier Schramberg (Tel.: 07422 2701-0)

