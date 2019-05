Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Oberndorf am Neckar) Sprinterfahrer fährt beim Rückwärtsfahren gegen Audi A6 und haut ab - Polizei sucht nach Zeugen

Oberndorf am Neckar (ots)

Am Freitag ist im Zeitraum von 12.30 Uhr bis 15 Uhr ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen Sprinters in der Mafellstraße rückwärts gegen einen in der Zufahrt des Gebäudes Nummer 6 geparkten Audi A6 gefahren. Hierbei entstand am linken, hinteren Stoßstangeneck ein Sachschaden in Höhe von mindestens 1500 Euro. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Unbekannte einfach weiter. Das Polizeirevier Oberndorf sucht nun nach Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07423 8101-0 zu melden.

