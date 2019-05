Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Blumberg) Maschinenbrand in Produktionshalle verursacht erheblichen Sachschaden

Blumberg (ots)

Am Samstagabend sind rund 90 Feuerwehrleute und 14 Fahrzeuge der Feuerwehr Blumberg und deren Teilgemeinden zum Löschen einer etwa 300 x 100 Meter großen Produktionshalle in die Werkstaße ausgerückt. Gegen 20.15 Uhr brach an einer Maschine in der Produktionshalle vermutlich aufgrund eines technischen Defektes ein Brand aus. Durch die Hitze und die starke Rauchentwicklung wurden daraufhin die automatische Sprinkleranlage und der Brandmeldealarm ausgelöst. Die Wehrleute konnten das Feuer vor dem Übergriff auf die Produktionshalle löschen. Personen wurden keine verletzt. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

