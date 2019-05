Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Hechingen) Zeugen nach Unfallflucht in der Turmstraße gesucht

Hechingen (ots)

Nach einer Unfallflucht vom Freitag, gegen 23 Uhr, bis Samstag, gegen 10 Uhr in der Turmstraße, sucht die Polizei nach Zeugen.

Ein hier in der Verlängerung der Steigstraße geparkter schwarzer VW- Golf wurde von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer vermutlich bei der Vorbeifahrt am hinteren, linken Kotflügel beschädigt. Ohne sich um eine Regulierung des Sachschadens in Höhe von etwa 1.500 Euro zu kümmern, machte sich der Verursacher aus dem Staub. Hinweise bitte an das Polizeirevier Hechingen unter der Rufnummer 07471 9880-0.

