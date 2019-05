Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) Polizei sucht nach Zeugen nach Verkehrsunfall im Wasserwiesen am Samstagmorgen

Balingen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Samstagmorgen, gegen 5.50 Uhr, in einer Kurve im Wasserwiesen, bei dem ein Golf GTI erheblich beschädigt wurde, sucht die Polizei nach Zeugen.

Der Fahrer des GTI fuhr nach dem Besuch einer Diskothek gemeinsam mit zwei Mitfahrern in Richtung der Eishalle. Im Bereich eines Autohauses, in einer Kurve, liefen unvermittelt zwei unbekannte Personen von links, durch die Büsche auf die Fahrbahn. Der 29- jährige Autofahrer wich den Beiden mit dem Golf nach rechts aus. Der Wagen kollidierte dort mit meheren Grenzsteinen und prallte im Anschluss gegen die Werbetafel des Autohauses am Parkplatz der Eisbahn. Hierbei entstand an dem Golf ein Sachschaden in Höhe von mindestens 12.000 Euro. Die beiden Fußgänger entfernten sich in unbekannte Richtung. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07433 264-0 zu melden.

