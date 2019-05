Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Röt, Huzenbach, B 462) Abbiegenden überholt und Unfall verursacht: 23.000 Euro Sachschaden

Röt, Huzenbach (ots)

Am Donnerstagmorgen hat ein 77- jähriger Golf- Fahrer auf der Bundesstraße 462 einen vor ihm abbiegenden Jeep überholt und ist mit diesem zusammengeprallt. Der Golf- Fahrer befuhr die Bundesstraße von Röt in Richtung Hüzenbach. Kurz nach der Tankstelle auf Höhe Schönegrund wollte ein davor fahrender, 72- Jähriger mit seinem Jeep nach links in einen geteerten Gemeindeverbindungsweg abbiegen. Hierzu verringerte der Jeep- Fahrer die Geschwindigkeit und setzte den Blinker. Der dahinterfahrende Golf- Fahrer wollte in diesem Moment den vor ihm langsam fahrenden Jeep überholen. Bei dem Zusammenprall der beiden Fahrzeuge entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von mindestens 23.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

