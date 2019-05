Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil, B 462) Beim Auffahren auf die Bundesstraße rund 17.000 Euro Sachschaden verursacht

Rottweil (ots)

Am Freitagmorgen ist ein 30- jähriger Opel-Fahrer beim Auffahren auf die Bundesstraße 462 mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn gekommen.

Der 30- Jährige wollte von Villingendorf her kommend auf die Bundesstraße 462, in Fahrtrichtung Dunningen auffahren. Hier kam sein Opel-Corsa aus nicht bekannten Gründen zu weit nach links und daraufhin quer auf die Gegenfahrbahn, wo zu diesem Zeitpunkt ein 18- Jähriger mit einer A- Klasse in Richtung Rottweil unterwegs war. Obwohl der Fahrer der Mercedes A- Klasse noch nach rechts auswich, prallte die A-Klasse frontal gegen die linke Fahrzeugseite des quer stehenden Opels. Der Corsa wurde in der Folge einmal um 180 Grad gedreht bevor er zum Stillstand kam. An dem Opel- Corsa entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 2000 Euro. An der A-Klasse entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

