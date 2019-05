Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) Beim Vorbeifahren Peugeot gestreift und weitergefahren: Polizei sucht nach Zeugen

Balingen (ots)

Am Donnerstag hat ein bislang unbekannter VW-Fahrer beim Vorbeifahren das Heck eines entgegenkommenden Peugeots in der Ölbergstraße gestreift und ist daraufhin einfach weitergefahren. Die Fahrerin des Peugeots war gegen 17 Uhr auf der Ölbergstraße in Richtung der Färberstraße unterwegs. Im verkehrsberuhigten Bereich kam ihr der VW- Fahrer entgegen. An dem Peugeot entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Hinweise zu Unfallflucht bitte an das Polizeirevier Balingen unter der Rufnummer 07433 264-0.

