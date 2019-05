Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS- Villingen, K 5709) Zwei Verletzte Autofahrer bei Vorfahrtsverletzung

VS- Villingen (ots)

Am Freitagmittag sind bei einer Vorfahrtsmissachtung auf der Kreisstraße 5709, zwischen Villingen und Nordstetten, beide beteiligten Auto- Fahrer leicht verletzt worden. Eine 48 -jährige VW- Fahrerin war gegen 13.45 Uhr von Villingen in Richtung Nordstetten unterwegs. Beim Abbiegen in den Außenring Villingen übersah sie einen aus Richtung Nordstetten kommenden Audi und prallte gegen den Wagen. Hierbei wurden beide Autofahrer leicht verletzt. Durch herumfliegende Fahrzeugteile wurde ein vorbeifahrender Skoda Fabia im Bereich der Motorhaube beschädigt. Der VW und der Audi waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Die Feuerwehr Villingen kam zur Abstreuung der ausgelaufenen Betriebsflüssigkeiten an die Unfallstelle.

Rückfragen bitte an:



Nina Furic

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-117

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell