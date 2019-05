Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (St. Georgen im Schwarzwald) Vorfahrt missachtet: 9000 Euro Sachschaden

St. Georgen (ots)

Am Freitagmittag hat eine 30- jährige Audi- Fahrerin an der Einmündung der Feldbergstraße mit der Kreisstraße 5724 die Vorfahrt eines Peugeots missachtet. Die 30- Jährige befuhr die Feldbergstraße in Fahrtrichtung Langenschiltach. An der Einmündung zur K 5724 übersah sie eine vorfahrtsberechtigte, 48- jährige Peugeot- Fahrerin und pralle in den Wagen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 9000 Euro.

