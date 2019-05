Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Hüfingen) Funken in Absauganlage einer Werkschleiferei lösen Brand aus- Feuerwehr löscht

Hüfingen (ots)

Am Freitagmorgen musste die Feuerwehr in die Seemühle aufgrund eines Brandes an einer Absauganlage in einer Werkschleiferei ausrücken. Die rund 30- köpfige Belegschaft der Firma war bereits aus den Räumen evakuiert worden. Die Wehrleute der Feuerwehren Hüfingen und Behla löschten die durch einen Funkenflug in Brand geratene Absauganlage und lüfteten die Räume. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 15.000 Euro.

