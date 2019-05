Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schura, Durchhausen, K 5914) Zuerst mehrfach ausgebremst und dann einen Unfall verursacht

Schura, Durchhausen (ots)

Auf der Kreisstraße 5914, zwischen Schura und Seitingen-Oberflacht, hat am Freitagmittag ein 23- jähriger BMW-Fahrer einen Verkehrsunfall verursacht. Er fuhr zunächst auf der Kreisstraße mit verminderter Geschwindigkeit vor einem 26- jährigen Fiat Fahrer in Fahrtrichtung Seitingen- Oberflacht. Immer, wenn der Fiat den BMW überholen wollte, wurde dieser ausgebremst. Als der Fiat-Fahrer den langsam fahrenden BMW kurz nach dem Ortsausgang Durchhausen erneut überholen wollte, gab der 23- jährige BMW-Fahrer Gas weshalb der Fiat- Fahrer sein Vorhaben wiederholt abbrechen musste. Hier leitete der BMW-Fahrer eine starke Bremsung ein, wobei der Fiat in das Heck des BMWs prallte. Der Fiat- Fahrer wurde durch die Wucht des Aufpralls leicht verletzt. An den beiden Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

