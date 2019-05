Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Horb am Neckar) Zu nah an geparktem Auto vorbeigefahren: 8000 Euro Sachschaden verursacht

Horb am Neckar (ots)

Am Freitag ist ein 48- jähriger Busfahrer zu nah an einem am Bahnhofsplatz geparkten VW- Golf vorbeigefahren. Der Bus blieb mit der linken Fahrzeugseite an der rechten Fahrzeugseite des links in der Einbahnstraße geparkten Golfs hängen. Hierbei entstand ein Gesamtsachschaden in einer Höhe von etwa 8000 Euro.

