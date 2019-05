Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Albstadt-Onstmettingen) 8-jähriger Junge von Pkw erfasst und verletzt

Albstadt (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es in der Hauptstraße zu einem schweren Verkehrsunfall bei dem ein 8-jähriger Junge von einem Pkw erfasst und schwer verletzt wurde. Die 52-jährige Pkw-Fahrerin war in Richtung Tailfingen unterwegs als plötzlich ein Kind von links über die Fahrbahn gegen den vorderen linken Kotflügel des Fahrzeuges rannte. Der 8-Jährig erlitt erehbliche Fußverletzungen und musste mit dem Rettungswagen in eine Spezialklink gebracht werden. Die Ermittlungen der Verkehrspolizei sind noch nicht abgeschlossen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Verkehrspolizeidirektion Zimmern o. R. , Tel. 0741/34879-0, zu melden.

