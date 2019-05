Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Albstadt-Tailfingen) Mit Auto in Garten gelandet - Fahrer verursacht beträchtlichen Schaden

Albstadt-Tailifingen (ots)

Eine Mauer und ein Auto angefahren hat am Donnerstagmorgen gegen 10.30 Uhr ein Autofahrer in der Dr-Hermann-Bizer-Straße. Der 79-jährige Fahrer kam aufgrund eines Fahrfehlers von der Straße ab und fuhr erst gegen eine Grundstücksmauer und im Anschluss gegen einen geparkten Porsche. Der Porsche wurde dadurch gegen eine Garage geschoben, die ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurde. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Gesamtschaden auf mehr als 20.000 Euro. Da am Daimler des 79-Jährigen die Ölwanne riss, war die Feuerwehr zum Beseitigen der Ölspur im Einsatz.

