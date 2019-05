Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Epfendorf) Kind rennt über Fahrbahn und prallt gegen Auto

Epfendorf (ots)

Am Donnerstag ist ein 7-jähriges Mädchen über die Fahrbahn der Bösinger Straße gerannt und gegen einen dort fahrenden VW-Passat geprallt. Eine 27-jährige VW-Fahrerin befuhr gegen 17.20 Uhr die Bösinger Straße von der Adenauerstraße her kommend in Fahrtrichtung Bösingen. Im Bereich zwischen dem Turmweg und der Sägegasse überquerte auf einmal ein Kind, zwischen zwei parkenden Autos hindurch, von links nach rechts die Fahrbahn. Das Mädchen rannte gegen den linken Außenspiegel des VW-Passats. Hierbei wurde die 7- Jährige leicht verletzt. Sie kam mit einem Rettungswagen in das Schwarzwald- Baar- Klinikum. An dem Pkw entstand ein geringer Sachschaden.

