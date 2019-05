Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Emmingen-Liptingen, K 5931) Nach gefährlichem Überholmanöver sucht die Polizei nach den Beteiligten und nach Zeugen

Emmingen-Liptingen (ots)

Nach einem gefährlichem Überholmanöver, welches sich am Donnerstag, gegen 9 Uhr, auf der Kreisstraße 5931, zwischen Liptingen und Emmingen ereignete, sucht die Polizei Tuttlingen nach Zeugen.

Der Fahrer eines Renault Clios befuhr die Kreisstraße von Liptingen in Fahrtrichtung Emmingen. Im Bereich einer Senke kam ihm ein roter Pkw auf seiner Fahrspur entgegen, welcher gerade ein schwarzes Auto überholte. Nur indem der Fahrer des Renaults nach rechts auf das Bankett ausweichte, konnte er einen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Fahrzeug verhindern. Bei dem Ausweichmanöver streifte der Renault an der dortigen Leitplanke entlang und wurde hierbei an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der Fahrer des roten und des schwarzen Autos fuhren im Anschluss in Fahrtrichtung Liptingen weiter. Beamte des Polizeireviers Tuttlingen haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen nun nach "Überholer" mit dem roten Pkw, dem Fahrer des schwarzen Autos welches überholt wurde, sowie nach Zeugen. Hinweise bitte an das Polizeirevier Tuttlingen unter der Rufnummer 07461 941-0.

