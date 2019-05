Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Baiersbronn) Vorfahrt missachtet - Unfall in der Freudenstädter Straße

Baiersbronn (ots)

In der Freudenstädter Straße sind am Donnerstagmittag gegen 12.40 Uhr zwei Autos zusammengestoßen, nachdem eine Autofahrerin beim Einfahren von der Forbachstraße in die Freudenstädter Straße die Vorfahrt missachtet hat. Die 76-jährige Verursacherin, sowie der 56-jährige Fahrer, der aus Richtung Freudenstadt kam, blieben unverletzt. An den beiden Autos Entstand ein Schaden von insgesamt 12.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-112

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell