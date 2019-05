Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Baiersbronn-Klosterreichenbach) Einbrecher am Wiesenrain am Werk

Baiersbronn-Klosterreichenbach (ots)

Am vergangenen Mittwoch, den 01.05. sind Einbrecher sowohl in das Vereinsheim des Tennisvereins, wie auch in die Sporthalle eingestiegen. Die Täter warfen an der Sporthalle mit einem Stein ein Fenster ein und gelangten so in die Halle. Auch ihrer Suche nach Beute brachen sie mehrere Türen auf. Fündig wurden sie nach ersten Erkenntnissen nicht. Beim Tennisheim gelangten die Diebe über ein Fenster hinein. Sie plünderten eine Kasse und stahlen außerdem mehrere Flaschen Alkoholika. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere hundert Euro. Der Polizeiposten Baiersbronn hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die insbesondere in der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 19.00 Uhr verdächtige Beobachtungen in dem Bereich gemacht haben, werden gebeten sich unter Tel. 07442 1802690 zu melden.

