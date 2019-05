Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Beim Fahrstreifenwechsel Auto übersehen- 11.000 Euro Sachschaden

Tuttlingen (ots)

Am Donnerstag hat eine 52-jährige Daimler-Fahrerin beim Wechseln der Fahrstreifen in der Alleenstraße einen Volvo übersehen. Die Frau war mit ihrer A-Klasse auf der Allenstraße in Fahrtrichtung der Wöhrdenbrücke unterwegs. Auf Höhe der Stadthalle wollte die sie von der rechten auf die linke Fahrspur wechseln. Hierbei übersah sie einen dort fahrenden Volvo und fuhr in dessen Beifahrerseite. Durch den Zusammenprall entstand an den beiden Fahrzeugen ein Gesamtsachschaden in Höhe von mindestens 11.000 Euro.

