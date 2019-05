Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (A81/ Horb am Neckar) Einsatz des Rettungshubschraubers nach Verkehrsunfall auf der Autobahn

A81/ Horb am Neckar (ots)

Ein Auffahrunfall hat am Donnerstagnachmittag auf der A81 bei Empfingen einen Schwerverletzten und hohen Sachschaden gefordert. Ein 43-jähriger Fahrer fuhr gegen 17.29 Uhr auf der linken Spur in Richtung Stuttgart wuchtig auf einen Klein-LKW auf. Der genaue Ablauf des Unfalls wird derzeit durch die Ermittler des Unfalldienstes erforscht. Der Verursacher musste aufgrund der Schwere seiner Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Lebensgefahr besteht nicht. An seinem Land Rover und dem Klein-LKW des Herstellers Renault entstand insgesamt ein Sachschaden von 40.000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden durch Abschleppdienste geborgen. Wegen des Unfalls und der darauf folgenden Maßnahmen kam es bis 20.15 Uhr zu Beeinträchtigungen des Verkehrs auf diesem Autobahnabschnitt.

