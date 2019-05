Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Langenschiltach) Sachbeschädigungen in der Mainacht - Polizei sucht Zeugen

Langenschiltach (ots)

In der Mainacht hat ein unbekannter Täter in Langenschiltach sein Unwesen getrieben. In der Bussardstraße und im Talblickweg schmierte der Täter an fünf Haustüren jeweils Silikon in die Türschlösser. Durch das ausgehärtete Silikon sind die Schlösser jetzt unbrauchbar. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier St. Georgen (Tel.: 07724 9495-00) entgegen.

