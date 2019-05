Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Villingen-Schwenningen/ BAB 81) Nach Auffahrunfall geflüchtet

Villingen-Schwenningen/ BAB 81 (ots)

Ein 39-jähriger Lenker eines VW Sharan ist am Donnerstag, gegen 22.20 Uhr, nach einem Auffahrunfall geflüchtet. Der Autofahrer fuhr auf dem Parkplatz "Weigenbach-Ost" auf einen Sattelzug auf. Andere Verkehrsteilnehmer verständigten den Rettungsdienst und die Polizei. Als der Rettungswagen auf dem Parkplatz ankam, nahm der 39-Jährige Reißaus und flüchtete mit seinem beschädigten Wagen. An der Anschlussstelle Rottweil blieb der defekte VW liegen. Bei der Unfallaufnahme gab der 39-Jährige an, sich nicht an einen Unfall erinnern zu können. Der Sachschaden an seinem Wagen wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Gegen den Autofahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

