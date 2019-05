Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Donaueschingen) Vom Bremspedal abgerutscht - 18.000 Euro Sachschaden

Donaueschingen (ots)

Am Donnerstag, gegen 10.30 Uhr, ist eine 63-jährige Autofahrerin beim Einparken vom Bremspedal gerutscht. Die Frau wollte in der Max-Egon-Straße mit ihrem Honda in eine Parklücke einparken und rutschte vom Pedal. In der Folge krachte das Auto gegen eine Hauswand, ein Verkehrszeichen und gegen zwei Stahlpoller. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Der Schaden wird auf rund 18.000 Euro geschätzt.

