Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) Sparkasse Balingen überfallen - Täter festgenommen

Balingen (ots)

Am Donnerstag hat ein Mann die Sparkasse in der Friedrichstraße überfallen. Bewaffnet mit einem Koffer betrat er kurz nach 14 Uhr die Bank und forderte Geld. Bankangestellte händigten ihm mehrere tausend Euro aus. Die Polizei wurde alarmiert. Der Räuber konnte beim Verlassen der Bank von Einsatzkräften der Polizei überwältigt und vorläufig festgenommen werden. Die Sparkasse und umliegende Gebäude wurden wegen des stehen gebliebenen Koffers evakuiert, der Tatort weiträumig abgesperrt. Delaborierer des Landeskriminalamtes sprengten den Koffer kontrolliert. Dessen Inhalt stellte sich als ungefährlich heraus. Die Sperrung konnte danach aufgehoben werden. Der mutmaßliche Täter bleibt in Obhut der Polizei. Über die Haftfrage wird zeitnah entschieden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

