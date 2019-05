Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Weilstetten) Walpurgisnacht: Bäume beschädigt

Weilstetten (ots)

In der Nacht zum 1. Mai haben unbekannte Täter in Weilstetten etliche Bäume umgesägt oder mit einem Beil beschlagen.

Im Garten eines nahe der Sparkasse gelegenen Wohnhauses in der Hauptstraße sägten Unbekannte zehn Tannen um und nahmen sie mit. In der Römerstraße, im Bereich Oberes Ried und an der Skateranlage fielen vier weitere Bäume Säge und Axt zum Opfer. Der Gesamtschaden beträgt um die 1300 Euro. In der Buchenstraße und in der Anemonenstraße wurden vier Gullydeckel ausgehoben. Bevor etwas passieren konnte, setzte ein Passant die Deckel wieder ein. In der Straße Grauenstein stand ein Fußballtor quer zur Fahrbahn. Bisher sind keine Gefährdungen von Verkehrsteilnehmern bekannt geworden.

Der Polizeiposten Balingen-Frommern ermittelt wegen Sachbeschädigung und gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr. Es werden Zeugen gesucht und gebeten, sich unter der Rufnummer 07433 998501 0 zu melden.

