POL-TUT: (Schramberg, Tennenbronn, L 175) Motorradfahrer kommt auf Höhe der Teufelsküche auf die Gegenfahrbahn und prallt gegen Pkw

Am Mittwoch ist ein Motorradfahrer um kurz nach 14 Uhr auf der Landstraße 175, zwischen Schramberg und Tennenbronn, in der Nähe der Teufelsküche auf die Gegenfahrbahn gekommen und dort gegen einen BMW geprallt. Der 22- jährige Honda-Fahrer war auf der Landstraße von Schramberg in Fahrtrichtung Tennenbronn unterwegs. Auf der kurvenreichen Strecke fuhr der Motorradfahrer zu schnell in eine Rechtskurve und kam daraufhin auf die Gegenfahrbahn. Hier prallte das Motorrad gegen die linke Fahrzeugseite eines entgegenkommenden BMW. Der Motorradfahrer schlitterte an der Fahrzeugseite des Autos entlang, wurde von der Maschine geschleudert und leicht verletzt. An dem Motorrad und dem 3-er BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

