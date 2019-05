Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schramberg) Nach Körperverletzung vor dem Eingang der Commerzbank werden dringend Zeugen gesucht

Schramberg (ots)

Nach einer Körperverletzung am Mittwoch, gegen 17.20 Uhr, vor dem Eingang der Commerzbank in der Hauptstraße sucht die Polizei dringend nach Zeugen.

Ein 36-jähriger Mann sprach zunächst eine weitläufige Bekannte, eine 29-jährige Frau, vor der Bank an. In der Folge beleidigte der Mann die Frau mehrfach und packte sie an den Haaren. Anschließend zog er die 29- Jährige an den Haaren zu Boden und wobei sie mehrfach mit dem Hinterkopf auf dem Asphalt aufschlug. Hierbei wurde die Frau verletzt, weshalb sie zur Behandlung ihrer Verletzungen mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden musste. Die genauen Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar. Beamte des Polizeireviers Schramberg ermitteln nun wegen der Körperverletzung gegen den 36-jährigen Mann und bitten dringend Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 07422 2701-0 zu melden.

