Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schramberg) Bei Einbruch in Spielothek Würfeltresor mitsamt Inhalt entwendet

Schramberg (ots)

Am Mittwoch haben unbekannte Täter in eine Spielothek in der Straße "An der Steige" eingebrochen. Im Zeitraum von 1 Uhr nachts bis 8 Uhr morgens versuchten die Unbekannten zunächst, das Schloss der Türe des Nebeneingangs herauszuziehen was jedoch misslang. Daraufhin begaben sich die Gauner über die Mülltonnen auf ein Gitterdach und hebelten ein Fenster auf. Aus dem Gastraum entwendeten die Täter einen Würfeltresor mitsamt Inhalt bevor sie die Spielothek über das aufgehebelte Fenster verließen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens sowie des Diebesguts beträgt mehrere hundert Euro.

