Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Sulz am Neckar, Dornhan) Maibäume umgesägt

Sulz am Neckar (ots)

In der Nacht zum ersten Mai sind die Maibäume auf dem Dorfplatz in Dornhan und in der Freudenstädter Straße in Sulz abgesägt worden. In Sulz hinterließen die Täter mehrere leere Bierflaschen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist nicht bekannt.

