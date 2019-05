Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Talheim) Baucontainer übersehen- Totalschaden am Renault

Talheim (ots)

Am Mittwochabend hat ein 21-jähriger Renault-Fahrer in der Öfinger Straße einen Baucontainer übersehen. Der 21- Jährige befuhr die Straße gegen 22.50 Uhr in Richtung der Ortsmitte. Hier übersah er einen Baucontainer, welcher am rechten Fahrbahnrand abgestellt war. Durch die Wucht des Aufpralles entstand an dem Renault Megane wirtschaftlicher Totalschaden. Der Fahrer des Wagens wurde nicht verletzt.

