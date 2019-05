Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Emmingen-Liptingen, Emmingen) Bei Einbruchsversuch Bewohner geweckt- Täter nehmen Reißaus

Emmingen-Liptingen (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen haben gegen 00,40 Uhr unbekannte Täter versucht in ein Haus in der Carl-Benz-Straße einzubrechen. Beim Versuch, den Rollladen des Wohnzimmers mit einer Eisenstange hochzuschieben wurde der Hausbewohner wach. Als dieser von Innen den Rollladen hochziehen wollte, ließen die Unbekannten die Stangen fallen und flohen zu Fuß in Unbekannte Richtung. Eine daraufhin eingeleitete Fahndung nach den Tätern blieb erfolglos. An dem dem Rollladen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Das Polizeirevier Tuttlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und Hinweise zu der Tat oder den Tätern unter der Rufnummer 07461 941-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Nina Furic

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-117

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell