Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Zwei Autos zerkratzt: Polizei sucht nach Zeugen und eventuellen weiteren Geschädigten

Tuttlingen (ots)

Am Dienstagabend wurden im Zeitraum von 20 Uhr bis 21.30 Uhr zwei Autos an der Kreuzung des Tannenwegs mit der Bodenseestraße an den Fahrzeugseiten in einer Höhe von etwa 75 Zentimetern mit zerkratzt. Der Opel- Insignia und der VW- Golf waren in unmittelbarer Nähe im Bereich der Kreuzung geparkt. Der Gesamtsachschaden beträgt geschätzte 3000 Euro. Beamte des Polizeirevier Tuttlingen ermitteln wegen der Sachbeschädigungen und suchen nach Zeugen und eventuellen weiteren Geschädigten. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07461 941-0 zu melden.

