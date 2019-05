Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Toyota in der Schaffhauser Straße beschädigt- Zeugen?

Tuttlingen (ots)

Im Zeitraum von Samstag, gegen 13 Uhr, bis zum Mittwoch, gegen 10.30 Uhr wurde ein in der Schaffhauser Straße geparkter Toyota erheblich beschädigt. Vermutlich durch einen kräftigen Fußtritt entstand eine erhebliche Eindellung am rechten Kotflügel des Wagens. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 1000 Euro. Hinweise zu der Tat oder dem Täter bitte an das Polizeirevier Tuttlingen (Tel.:07461 941-0).

