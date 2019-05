Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (St. Georgen im Schwarzwald) Windschutzscheibe an Sprinter zertrümmert

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Montag, 16 Uhr, und Mittwoch, 10 Uhr, in der Schulstraße an einem Mercedes-Sprinter die Windschutzscheibe zertrümmert. Der Schaden wird auf rund 800 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier St. Georgen (Tel.: 07724 9495-00) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell