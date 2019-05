Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Blumberg) Gelspielautomaten aufgebrochen

Blumberg (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, 22 Uhr, und Mittwoch, 9 Uhr, haben sich unbekannte Täter Zugang in einen Kebap-Laden in der Espenstraße verschafft. Im Verkaufsraum stemmten die Einbrecher zwei Geldspielautomaten auf und entwendeten das Bargeld. Anschließend brachen die Eindringlinge die Ladenkasse des Geschäftes auf und stahlen Bargeld in noch unbekannter Höhe. Hinweise zum Einbruch nimmt das Polizeiposten Blumberg (Tel.: 07702 41066) entgegen.

