POL-TUT: (Alpirsbach) Ladendieb verletzt Kundin auf der Flucht

Alpirsbach (ots)

Am Dienstag hat ein flüchtender Ladendieb vor dem LIDL eine Kundin weg gestoßen und verletzt.

Am Nachmittag wurde ein Mann beobachtet, wie er Ware einsteckte und ohne zu bezahlen durch die Kasse ging. Ein LIDL-Mitarbeiter nahm die Verfolgung auf. Der Dieb ergriff die Flucht und rannte aus dem Geschäft. Vor der Tür stieß er eine Kundin mit ihrem Einkaufswagen zur Seite. Der kleine Sohn der Frau wurde durch die Attacke des Flüchtenden zwischen dem Einkaufswagen und der Gebäudewand eingeklemmt, blieb aber unverletzt. Die 31-jährige Mutter verletzte sich an beiden Ellbogen. Die Verletzungen waren oberflächlich. Der Ladendieb rannte in Richtung Kinzig weiter und verschwand. Über einen Zeugen konnte die Polizei den Täter zwischenzeitlich identifizieren. Die Kripo Freudenstadt ermittelt wegen räuberischen Diebstahls.

