POL-TUT: (Baiersbronn) Auto brennt auf der Schönegründer Steige

Bereits am Montag ist ein VW Golf auf der Fahrt in Richtung Schönegründ in Brand geraten.

Die betroffene Fahrerin war auf dem Weg von der B294 in Richtung Schönegründ. In der Steige stieg ihr Brandgeruch in die Nase. Gleich darauf bildeten sich Blasen auf der Motorhaube, weshalb die 28-Jährige im Bereich der Haarnadelkurve auf einen Schotterparkplatz fuhr und sofort ausstieg. Kurz darauf schlugen Flammen aus dem Motorraum. Die Feuerwehr Baiersbronn rückte mit fünf Fahrzeugen und zahlreichen Einsatzkräften an, um den Brand zu löschen. An dem VW Golf entstand Totalschaden. Ein Abschleppdienst holte den verbrannten Wagen ab.

